Fenerbahçe'de hoca arayışları! Bielsa ve Löw için yoğun çaba
Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon takımın başına geçireceği teknik direktör için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç öncelikle Marcelo Bielsa ile görüşecek. Sonraki durak ise Joachim Löw.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.
Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.
Sarı-Lacivertli Yönetimin iki hocanın projelerine göre hareket edeceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
- Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?
- Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
- Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
- DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022: Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
- 6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...