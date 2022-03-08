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Fenerbahçe'de hoca arayışları! Bielsa ve Löw için yoğun çaba

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Fenerbahçe’de hoca arayışları! Bielsa ve Löw için yoğun çaba

Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon takımın başına geçireceği teknik direktör için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç öncelikle Marcelo Bielsa ile görüşecek. Sonraki durak ise Joachim Löw.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.

Sarı-Lacivertli Yönetimin iki hocanın projelerine göre hareket edeceği öğrenildi.

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