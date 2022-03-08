Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?

Yazılı talebinizin bize ulaşmasını takiben 7. gün yayınlarınız kesilecek olup üyelik iptal işleminiz gerçekleştirilecektir. Takip eden 24 saat içerisinde SMS ile iptal talebinizin alındığı bilgisi sizinle paylaşılır. İptal talebinizi verdikten sonra 24 saat içinde bu SMS'i almadığınız takdirde talebiniz bize ulaşmamıştır ve talebinizi yinelemeniz gerekmektedir. Bu durumun tekrar etmesi halinde Digiturk Müşteri Hizmetlerini (0212) 473 73 73 arayarak yardım alabilirsiniz.