Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Digitürk ile anlaşma sağlanamadığı açıklamasının ardından üyeliğini iptal etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Digitürk ile anlaşma sağlanamadığı açıklaması sonrasında Digitürk üyelik iptal işlemlerine ilişkin tüm detaylar merakla araştırılmaya başlandı. İşte, Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
DİJİTÜRK ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
İmzalı Başvuru formu doldurulur.
Form ve nüfus cüzdanı fotokopisi teslim edilir. Başvuru talebinde bulunulur, 24 saat içinde başvurunun yapıldığına dair teyit alınır. 7 günlük fesih süreci başlar, İptal işlemi gerçekleştirilir, Cihazlar teslim edilir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun düzenlemeleri gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak ya da E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.
· İptal Başvuru Formunu doldurup (0212) 473 99 99 'a faks gönderebilirsiniz.
· E-Devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) , güvenli elektronik imza (E-imza), Kimlik Kartı ile veya E-devlet kapısına internet bankacılığı/mobil bankacılık üzerinden giriş yapmanız halinde
İptal Başvuru Formunu doldurup sayfadaki ilgili alana yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.
· Size en yakın Digiturk Yetkili Teknik Servislerine gidebilirsiniz.
En yakın teknik servis için tıklayınız.
· İptal başvuru formunu doldurarak adresimize posta yolu ile gönderebilirsiniz.
DİJİTÜRK ÜYELİĞİ İPTALİ İÇİN GEREKENLİ BELGELER NELER?
• Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi
• İptal başvuru formu
• İmzanız
• Size ulaşılabilecek bir cep telefonu numarası
• Neden iptal etmek istediğiniz
• İptalini istediğiniz üyeliğinizin numarası ya da dijital kart numarası
Yazılı talebinizin bize ulaşmasını takiben 7. gün yayınlarınız kesilecek olup üyelik iptal işleminiz gerçekleştirilecektir. Takip eden 24 saat içerisinde SMS ile iptal talebinizin alındığı bilgisi sizinle paylaşılır. İptal talebinizi verdikten sonra 24 saat içinde bu SMS'i almadığınız takdirde talebiniz bize ulaşmamıştır ve talebinizi yinelemeniz gerekmektedir. Bu durumun tekrar etmesi halinde Digiturk Müşteri Hizmetlerini (0212) 473 73 73 arayarak yardım alabilirsiniz.
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- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
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