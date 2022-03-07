07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye Gustavo ve Novak'tan iyi haber!

Fenerbahçe'ye Gustavo ve Novak'tan iyi haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’ye Gustavo ve Novak’tan iyi haber!

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken, iki yıldız isimden güzel haber geldi. Sarı Lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Gustavo ve Novak idmana katıldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.



Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.



Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.



Fenerbahçe, 8 Mart Salı günü izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA