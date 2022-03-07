Fenerbahçe'ye Gustavo ve Novak'tan iyi haber!
Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken, iki yıldız isimden güzel haber geldi. Sarı Lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Gustavo ve Novak idmana katıldı. İşte tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.
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