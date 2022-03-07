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UEFA'dan Ukrayna'da oynayan yabancı oyunculara güzel haber

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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UEFA’dan Ukrayna’da oynayan yabancı oyunculara güzel haber

Shakhtar'ın sportif direktörü Darijo Srna, Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan oyuncuların mevcut durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken UEFA ve FIFA'nın bu oyuncular için geçici bir transfer dönemi başlatacaklarını duyurdu.

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