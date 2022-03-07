TFF'den SON DAKİKA yayın ihalesi açıklaması: Digiturk'le anlaşma sağlanamadı
Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı kuruluşun yeni ihalede hakkını kaybettiğini vurgulayarak, sıranın Saran Medya ve TRT’ye geçtiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, devam eden yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mevcut yayıncı kuruluş Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı belirtilerek, ihalede sıranın Saran Medya ve TRT'ye geçtiği aktarıldı. Saran Medya ve TRT önceki açıklamada belirlenen fiyatı kabul etmesi durumunda sözleşme imzalayabilecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.
Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."
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