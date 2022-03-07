TFF’den SON DAKİKA yayın ihalesi açıklaması: Digiturk’le anlaşma sağlanamadı

Türkiye Futbol Federasyonu, devam eden yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mevcut yayıncı kuruluş Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı belirtilerek, ihalede sıranın Saran Medya ve TRT'ye geçtiği aktarıldı. Saran Medya ve TRT önceki açıklamada belirlenen fiyatı kabul etmesi durumunda sözleşme imzalayabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: