Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecine yönelik olarak TFF'den açıklama geldi. Yayın ihalesini hangi kurumun kazandığı merak ediliyor. İşte, Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren firmalar olan Saran Medya ve TRT'ye imza haklarının geçtiğini açıkladı. İşte, Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
Digiturk'le anlaşma sağlayamayan Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren firmalar olan Saran Medya ve TRT'ye imza haklarının geçtiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.
Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."
HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?
PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı
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- Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
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