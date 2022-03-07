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Radamel Falcao Vallecano'da da tutunamadı! Sezon sonu ayrılık yolda

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Radamel Falcao Vallecano’da da tutunamadı! Sezon sonu ayrılık yolda

Galatasaray tarafından sözleşmesi feshedilen ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, yeni kulübünde de istikrarsız bir performans sergiliyor. Bu sezon 23 maçta sadece 5 gol atan Falcao sezon sonunda takımdan ayrılacak.

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