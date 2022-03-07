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Son dakika: FIFA'dan Rusya hamlesi! Yabancı futbolculara fesih hakkı verildi

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: FIFA’dan Rusya hamlesi! Yabancı futbolculara fesih hakkı verildi

Son dakika haberleri... FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

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