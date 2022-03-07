Kayserispor: 1 - Alanyaspor: 2 MAÇ SONUCU | Alanyaspor Kayseri'de galip
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Alanyaspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada iki gol bularak geri dönmeyi başardı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine orta, şut karışımında gönderdiği top üst ağlara gitti.
23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karacan'ın sağ çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
34'üncü dakikada sol kanatta Carole'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bertolacci'nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu. (1-0)
40'ıncı dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-1)
44'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
İKİNCİ YARI
52'nci dakikada ceza sahası içinde Efecan Karacan'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye çektiği şutu kaleci Cenk kornere çeldi.
75'inci dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Efecan Karacan'ın şutu üstten auta gitti.
77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleye şutu Kayserispor savunmasına çarparak, kaleye az farkla kornere gitti.
83'üncü dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Erencan Yardımcı'nın kaleye çektiği şutu ağlarla buluştu. (1-2)
90+2'nci dakikada bir pozisyona itiraz ederek, saha içine giren teknik direktör Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic
Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Mevlja, Milunovic, Leroy Fer, Umut, Efkan, Awaziem, Efecan, Oğuz, Borja
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