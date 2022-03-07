Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 2 MAÇ SONUCU | Antep'te kazanan yok
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK evinde Hatayspor'u ağırladı. Her iki takımın da mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşmadan kazanan çıkmadı. Gaziantep FK ve Hatayspor 2-2'lik beraberlikle haftayı tamamladı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Maxim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda Lobjanidze'ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
29'uncu dakikada sol kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası gönderdiği ortada müsait durumdaki El Kaabi'nin vuruşu ağlara gitti: 1-2.
33'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İKİNCİ YARI
47'nci dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Figueriedo'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
53'üncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda kaleci Munir topu çizgiden çıkardı.
65'inci dakikada sağ kanattan gelişten Atakaş Hatayspor atağında El Kaabi'nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanıdze kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutu kaleci Mustafa kurtardı.
79'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2.
90+5'inci dakikada sol karattan gelişen konuk takımın atağında Kaabi topu müsait pozisyondaki Diouf'a bıraktı ancak araya Djilobodji girerek golü önledi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı
GAZİANTEP FK HATAYSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Djilobodji, Caulker, Tosça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Sagal, Figueiredo.
Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Onur Ergün, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf.
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