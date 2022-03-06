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MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

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Giriş Tarihi: 06.03.2022
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MHK’den kadın hakemlere Süper Lig’de görev

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi.

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