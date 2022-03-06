06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Karabükspor amatör kümeye düştü! Kulüp başkanı Mehmet Yüksel helva dağıttı

Karabükspor amatör kümeye düştü! Kulüp başkanı Mehmet Yüksel helva dağıttı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2022
ABONE OL
Karabükspor amatör kümeye düştü! Kulüp başkanı Mehmet Yüksel helva dağıttı

Bir dönem Süper Lig'de büyük takımlara kafa tutan Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetinin ardından helva dağıttı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA