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CANLI | Fatih Karagümrük Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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CANLI | Fatih Karagümrük Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük evinde İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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