Galatasaray’ın istediği James Rodriguez’den transfer açıklaması

Avrupa'ya geri dönmek istediğini açıklayan James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncunun şartlarını menajeri Jorge Mendes'e sormuştu.

30 yaşındaki yıldız ismin 7.5 milyon Euro'luk yıllık maaşını çok bulan sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda indirim talep etmişti.