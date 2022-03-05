Galatasaray'ın istediği James Rodriguez'den transfer açıklaması
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray James Rodriguez'i gündemine almıştı. Kolombiyalı yıldız oyuncu geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunurken formasını giymek istediği takımı açıkladı. İşte detaylar...
Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmaya başlamıştı.
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, flaş bir ismi gündemine almıştı.
Avrupa'ya geri dönmek istediğini açıklayan James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncunun şartlarını menajeri Jorge Mendes'e sormuştu.
30 yaşındaki yıldız ismin 7.5 milyon Euro'luk yıllık maaşını çok bulan sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda indirim talep etmişti.
Avrupa'ya yeniden geri dönmek istediğini belirten James Rodriguez, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Kolombiyalı yıldız 10 numara, eski kulübü Everton'a geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.
Twitch kanalında açıklamalarda bulunan Rodriguez, "Evet, Everton'a geri dönmek isterdim. İnanılmaz taraftarlarla biraz daha zaman geçirmek isteyeceğim bir kulüp." dedi.
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