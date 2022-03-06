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Günün ilk derbisi Fener'in! U-19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup etti!

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Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Günün ilk derbisi Fener’in! U-19 Gelişim Ligi’nde Fenerbahçe, Trabzonspor’u mağlup etti!

Son dakika spor haberleri... TFF U19 Gelişim Ligi'nde FenerbahçeTrabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'e maçı kazanıdran golleri Emir Ortakaya ve Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Bordo Mavili ekibin golü ise Veysel Sönmezsoy'dan geldi.

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