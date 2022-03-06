Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI MAÇ izle! FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...
Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Hakem Zorbay Küçük yönetiminde Kadıköy'de oynanan mücadele iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Trabzonspor ise 66 puan ile zirvede. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler detayları merak ediliyor. İşte, FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor canlı maç izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Zorbay Küçük yönetiminde Kadıköy'de oynanan mücadele iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Trabzonspor ise 66 puan ile zirvede.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.
Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde (Konyaspor maçını dün oynadı) lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
FENER VE TRABZON'DAKİ EKSİKLER
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı kafilede yer almadı.
Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi.
Trabzonspor, ligde Fenerbahçe deplasmanında en son 23 Ağustos 1997'de kazanmıştı. Bordo-mavililer 16 Haziran 2020'de Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertlileri Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti.
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- Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI MAÇ izle! FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...
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