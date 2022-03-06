Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI MAÇ izle! FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Zorbay Küçük yönetiminde Kadıköy'de oynanan mücadele iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Trabzonspor ise 66 puan ile zirvede.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Zorbay Küçük yönetiyor.