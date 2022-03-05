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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönecek? Rusya - Ukrayna savaşı sonrası...

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Yusuf Yazıcı Trabzonspor’a mı dönecek? Rusya - Ukrayna savaşı sonrası...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da başladı. Bordo mavililer, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden ayrılması gündeme gelen Yusuf Yazıcı için nabız yokluyor. İşte detaylar...

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