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EuroLeague yönetiminden Final - Four kararı! Maç tarihleri de değişti

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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EuroLeague yönetiminden Final - Four kararı! Maç tarihleri de değişti

Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) yönetimi, Final-Four'la ilgili flaş bir karar aldığını açıkladı. Yönetim, Berlin'de yapılması planlanan 2022 Final-Four'un Belgrad'a verildiğini duyurdu. Diğer yandan maç tarihlerinde de değişikliğe gidildi.

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