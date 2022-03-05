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Galatasaray Adası yeniden Aslan'ın kontrolünde! Hukuki işlemler tamamlandı

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Galatasaray Adası yeniden Aslan’ın kontrolünde! Hukuki işlemler tamamlandı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada Galatasaray Adasının yeniden sarı kırmızılılara ait olduğu duyuruldu. Açıklamada, adanın hukuki ve fiili olarak teslim alındığı da belirtildi.

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