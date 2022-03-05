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Torrent'ten mağlubiyet yorumu: İlk 20 dakikada maçı kaybettik

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Torrent’ten mağlubiyet yorumu: İlk 20 dakikada maçı kaybettik

üper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Konya deplasmanından 2-0 mağlup ayrılırken teknik direktör Domenec Torrent maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçı ilk 20 dakikada kaybettiklerini söyleyen Torrent "İlk geldiğimizde çok karışık durumdaydık. Yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra da her maça kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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