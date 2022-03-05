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Konyaspor - Galatasaray maçında Ahmet çalık unutulmadı

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Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Konyaspor - Galatasaray maçında Ahmet çalık unutulmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken maç öncesi geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı. Galatasaray yedek kulübesindeki bir koltuğa Ahmet Çalık'ın sarı-kırmızılı takımda giydiği 5 numaralı forması asıldı.

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