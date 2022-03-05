Canlı I Konyaspor - Galatasaray (CANLI SKOR) Aslan serisini sürdürmek istiyor

CİMBOM'UN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 17 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray ligde dış sahada en son Göztepe ile karşılaştı ve 3-2 kazandı.