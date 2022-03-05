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Canlı I Konyaspor - Galatasaray (CANLI SKOR) Aslan serisini sürdürmek istiyor

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Canlı I Konyaspor - Galatasaray CANLI SKOR Aslan serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı başarırken, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis

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GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan kadroya alınmadı. Son maçın 21 kişilik kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan listeye yazıldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42.MAÇ

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.
Galatasaray ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

CİMBOM'UN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 17 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray ligde dış sahada en son Göztepe ile karşılaştı ve 3-2 kazandı.

SON 10 MAÇTAKİ DURUM

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 1 galibiyet aldı. 4 mücadele ise berabere sona erdi.

ASLAN'DA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

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