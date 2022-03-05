Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşacak. Deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 41 maçın 30'unu Galatasaray, 3'ünü ise Konyaspor kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Konya'da yapılan 20 maçta galibiyet sayısında 13-3 önde bulunuyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.
Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
TAKIMDA EKSİK YOK
Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın tedavilerinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılılar hafta içinde tam takım olarak çalıştı.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed bugün kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
GALATASARAY İLE KONYASPOR 42. RANDEVUDA
Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.
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