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Çaykur Rizespor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Çaykur Rizespor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

Son 10 maçında galibiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki Karadeniz takımı, 3 puana odaklanmış durumda. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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