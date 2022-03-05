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Göztepe - Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Göztepe - Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Haberimizden Göztepe Kasımpaşa maçının canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

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