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Torrent'ten bir yıldıza daha kesik! Formayı Feghouli'ye verecek

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Torrent’ten bir yıldıza daha kesik! Formayı Feghouli’ye verecek

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan ve kötü gidişatı zor da olsa durduran Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı. Torrent'in Konyaspor karşısında Cicaldau'yu 11'den keseceği öğrenilirken, onun yerine formayı Feghouli'ye teslim edeceği belirtildi.

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