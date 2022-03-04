04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı mı bırakıldı? İşte cevabı...

Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı mı bırakıldı? İşte cevabı...

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’de Jose Sosa kadro dışı mı bırakıldı? İşte cevabı...

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığı iddia edilirken, Sosa cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA