SON DAKİKA | Galatasaray Konyaspor maçına hangi kadroyla çıkacak?
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray, yarın (5 Mart 2022) İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya ulaştı. Galatasaraylı taraftalar Galatasaray Konyaspor maçına hangi kadroyla çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray kafilesinde yer alan isimler... (Son dakika spor haberleri)
SON DAKİKA: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızı kafile, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya'ya vardı.
Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent'e çiçek hediye etti. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan ve Sofiane Feghouli kamp kadrosuna alınmazken, Fernando Muslera, Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan kadroya dahil edildi.
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey"
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