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Canlı I Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor (CANLI SKOR)

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Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Canlı I Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor CANLI SKOR

Süper Lig'te 17 maçtır kazanamayan ve ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Malatya ekibi yeni bir çıkış ararken, Adana Demirspor 5 maçlık serisini sürdürüp Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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