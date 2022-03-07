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Büyükşehir’den amatöre büyük destek

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Büyükşehir’den amatöre büyük destek

Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine hizmetlerini daha sağlıklı verebilmeleri amacıyla 2 milyon 500 bin TL’lik maddi yardımda bulundu.

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