03 Mart 2022, Perşembe
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TFF açıkladı! HES kodu ve 12 yaş sınırı kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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TFF açıkladı! HES kodu ve 12 yaş sınırı kaldırıldı

Son dakika haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili kararlar sonrası TFF'den yeni bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, HES sorgulaması yapılmadan stadyumlara seyirci alınacağını ve 12 yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı.

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