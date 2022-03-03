Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev derbi için geri sayım başlarken, gözler karşılaşmanın biletlerine çevrildi. Fenerbahçe SK tarafından biletler ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak dev derbinin biletleri satışa çıkıyor. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor 66 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe' 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Biletler;
03.03.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,
04.03.2022 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,
05.03.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle de genel satışa sunulacak.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 70,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK: 90,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK: 110,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK: 130,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK: 150,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 180,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK: 200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK: 240,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK: 280,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK: 330,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 400,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 450,00 TL
12 YAŞ SINIRI VE HES KODU ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklanmaların ardından bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, müsabakalarda uygulanan protokollerde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
12 yaş sınırının ve HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği değişiklikler çerçevesinde;
1. TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.
2. Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.
3. Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır. TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkânları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm Bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Covid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakâr sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna Covid-19'dan uzak sağlıklı günler diliyoruz.
TFF Sağlık Kurulu"
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