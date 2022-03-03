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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Daniel Farke Rusya'dan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği Daniel Farke Rusya’dan ayrıldı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir dönem ilgilendiği Alman teknik direktör Daniel Farke, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rusya ekibi Krasnodar'dan ayrıldı.

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