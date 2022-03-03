03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: PFDK'dan Trabzonspor'a ceza

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: PFDK’dan Trabzonspor’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ihtar, Trabzonspor’a ise 32 bin TL para cezası verdi.

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