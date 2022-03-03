Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçının ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak edilen soruların başında geliyor. İki Türk takımının mücadelesi nefes kesecek ve kazanacak takım turnuvadaki yoluna devam etmek için büyük avantaj sağlayacak.