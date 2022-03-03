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Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçı hangi kanalda? THY Euroleague'de iki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun 28. hafta maçındaki mücadele nefes kesecek. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçının ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak edilen soruların başında geliyor. İki Türk takımının mücadelesi nefes kesecek ve kazanacak takım turnuvadaki yoluna devam etmek için büyük avantaj sağlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Perşembe günü oynanacak.

beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma saat 20:30'da ekrana gelecek. Bu dev karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS ekranlarına üye olması gerekmekte.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9'uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alıyor.

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