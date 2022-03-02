03 Mart 2022, Perşembe
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Önder Karaveli Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu: Söylenecek fazla bir şey yok çok üzgünüz

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Önder Karaveli Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu: Söylenecek fazla bir şey yok çok üzgünüz

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupasına veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli ""Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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