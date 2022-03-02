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FIBA'dan Rusya kararı! Müsabakalardan men cezası geldi...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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FIBA’dan Rusya kararı! Müsabakalardan men cezası geldi...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimine ilişkin FIBA tarafından flaş bir karar alındı. Buna göre Uluslararası Basketbol Federasyonu, Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

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