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Son dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Kırık tespit edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan Vitor Hugo açıklaması! Kırık tespit edildi

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Bordo mavililerin savunma oyuncusu Hugo'da kırık tespit edildiği açıklandı.

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