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Trabzonspor'dan kasketliler hamlesi! Her yılın 61. günü...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Trabzonspor’dan kasketliler hamlesi! Her yılın 61. günü...

Fırtına gibi bir sezon geçiren Trabzonspor, Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluğa yürüyor. Bordo mavililer resmi Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü olarak ilan ederek, "Kasket bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan ediyoruz. Kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

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