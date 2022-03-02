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IFA 22'den flaş Rusya kararı! Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

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Giriş Tarihi: 02.03.2022
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IFA 22’den flaş Rusya kararı! Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken birçok ülke, kurum ve kuruluş Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldı. Yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. EA Games tarafından yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin tüm FIFA oyunlarından çıkarıldığı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları sürerken, çeşitli spor organizasyonları da Rusya'ya cephe almıştı. Son olarak dünyaca ünlü oyun şirketi olan Electronic Arts flaş bir açıklamala yayınladı. EA Games tarafından yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin tüm FIFA oyunlarından (FIFA 22, FIFA MOBILE ve FIFA ONLINE) çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

EA Sports, Ukrayna halkının birlik-beraberliğini ve Avrupa'daki pek çokları gibi barış ve Ukrayna'nın işgalinin son bulmasını savunmaktadır.

FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla görüş birliği sonucu EA Sports, FIFA 22, FIFA Mobile, ve FIFA Online dahil olmak üzere tüm ürünlerimizden Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin çıkarılması kararı alnmıştır.

Topluluğumuzu güncellemelerle ve alınacak tüm kararlarla ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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