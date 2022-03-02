IFA 22’den flaş Rusya kararı! Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları sürerken, çeşitli spor organizasyonları da Rusya'ya cephe almıştı. Son olarak dünyaca ünlü oyun şirketi olan Electronic Arts flaş bir açıklamala yayınladı. EA Games tarafından yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin tüm FIFA oyunlarından (FIFA 22, FIFA MOBILE ve FIFA ONLINE) çıkarıldığı duyuruldu.