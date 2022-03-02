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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a haber yolladı! Çok mutlu olurum

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu Beşiktaş’a haber yolladı! Çok mutlu olurum

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Halil Dervişoğlu menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdiği iddia edildi. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı konuya ilişkin Önder Karaveli'nin fikrini de aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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