Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor.