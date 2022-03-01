Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor yoluna Türkiye Kupası'nda da devam etmek istiyor. Çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor'un rakibi Antalyaspor olacak. Peki; ZTK Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor.
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçta ev sahibi ekipte Marek Hamsik, Dorukhan ve Erce sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Konuk takımda da Harun ve Ufuk eksikler arasında bulunuyor.
Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası 1 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
İkili rekabete göz atıldığında iki takım arasında oynanan son 10 maçta 6 kez Trabzonspor'un galip geldiği görülürken 1 kez Antalyaspor'un kazandığı ve 3 karşılaşmanın da beraberlikle sona erdiği görülüyor.
Trabzonspor Antalyaspor maçı ASpor'da canlı olarak ekrana gelecek.
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- Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?
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