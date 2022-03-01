Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?

Beşikaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Kayserispor maçı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor olacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelenin saati ve yayıncı kanalı belli oldu.