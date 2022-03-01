01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın sahasında oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Peki; Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşikaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Kayserispor maçı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor olacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelenin saati ve yayıncı kanalı belli oldu.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı 2 Mart 2022 Çarşamba gününde gerçekleşecek. Heyecanla takip edilen müsabaka saat 20:30'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebilecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA