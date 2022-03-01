CSKA Moskova’da Yusuf Yazıcı damgası!

İLK KARŞILAŞMASINDA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Lille formasıyla 89 maça çıkan, 16 gol 10 asist yapma başarısı gösteren, UEFA Avrupa Ligi'nde de geçen sezon 7 gol atarak gol kralı olmayı başaran 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Rusya'da form tutmaya başladı. CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin transferinde ısrarcı olduğu Yazıcı ilk maçında da attığı frikik golüyle gündem oldu. Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen CSKA Moskova rakibini 2-0 mağlup ederken, maça ilk 11 de başlayan Yusuf Yazıcı, 49'uncu dakikada hem takımını öne geçirdi, hem de performansıyla maçın adamı seçildi.