İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?

İSAK VURAL KİMDİR?

İsak Vural, aslen Konya Kulu doğumlu Cüneyt Vural ile Norveçli bir futbolcu annenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 2006 yılında doğan İsak, anne ve babasının futbolculuk üzerinden geçimlerini sağlamasından ötürü oldukça küçük yaşlarda futbolla tanıştı.

15 yaşındadır. Annesi, ülkenin 1 ve 2. Lig takımlarında profesyonel olarak oynuyordu. Babası ise, 34 yaşındaki sakatlığa kadar futbol yaşantısını sürdürdü. Çocukları İsak da, anne ve babasının etkisi ve yönlendirmeleriyle İsveç'in ünlü takımlarından Hammarby FK'da futbola başladı.