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İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?

Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir? İsak Vural kimdir, kaç yaşında sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural'ın kim olduğu sorgulanıyor.

İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, genç futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna kattı. İsak Vural'ın kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Vural, Benfica altyapısında forma giyiyordu.

İSAK VURAL KİMDİR?

İsak Vural, aslen Konya Kulu doğumlu Cüneyt Vural ile Norveçli bir futbolcu annenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 2006 yılında doğan İsak, anne ve babasının futbolculuk üzerinden geçimlerini sağlamasından ötürü oldukça küçük yaşlarda futbolla tanıştı.

15 yaşındadır. Annesi, ülkenin 1 ve 2. Lig takımlarında profesyonel olarak oynuyordu. Babası ise, 34 yaşındaki sakatlığa kadar futbol yaşantısını sürdürdü. Çocukları İsak da, anne ve babasının etkisi ve yönlendirmeleriyle İsveç'in ünlü takımlarından Hammarby FK'da futbola başladı.

Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, son 4 yıldır Portekiz ekibinin altyapısında top koşturuyordu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.

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