Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 ZTK maçları ne zaman? İşte çeyrek final fikstürü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalin ilk karşılaşması Trabzonspor ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek. Futbolseverler, çeyrek finalde eleme sisteminin nasıl olacağına yönelik sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte haberin detayları...

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.