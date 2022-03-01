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Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Yıldız oyuncuda ödem tespit edildi

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Beşiktaş’ta Josef de Souza şoku! Yıldız oyuncuda ödem tespit edildi

Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

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