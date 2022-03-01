Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 ay yok
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazanarak ligde 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili üzen bir açıklama yaptı. Kartal, Kadıoğlu'nun 2 ay kadar takımda olmayacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
FERDİ KADIOĞLU 2 AY OLMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5 - 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kartal, "Ferdi Kadıoğlu 1,5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil" ifadelerini kullandı.
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