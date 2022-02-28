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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti yorumu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Kasımpaşa galibiyeti yorumu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Buraya kazanmaya gelmiştik. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak için önemli bir maçtı. Fenerbahçe olarak kendimize yakışanı yapıp ligde sezonu olabileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz.

Üst üste 3. maçımızı kazandık. İlk devre, 2 ve 3. golleri bulabilirdik. Sonrasında Kasımpaşa dengeyi buldu.



Baktık ki 1-1'den sonra çok üstümüze geliyorlar. Hamleler yaptık. Golden önce 3-4 tane net pozisyonumuz var. Sonuçta bugün her iki takım 125 km koştu. Çok anlamlı ve önemliydi. Kasımpaşa son 10 maçta bir Trabzonspor, bir bize kaybetti.

Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum.

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