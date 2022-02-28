Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Kasımpaşa galibiyeti yorumu





Baktık ki 1-1'den sonra çok üstümüze geliyorlar. Hamleler yaptık. Golden önce 3-4 tane net pozisyonumuz var. Sonuçta bugün her iki takım 125 km koştu. Çok anlamlı ve önemliydi. Kasımpaşa son 10 maçta bir Trabzonspor, bir bize kaybetti.



Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum.

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