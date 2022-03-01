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Fenerbahçe'nin acı günü! Aram Markaroğlu vefat etti | Aram Markaroğlu kimdir?

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Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Fenerbahçe’nin acı günü! Aram Markaroğlu vefat etti | Aram Markaroğlu kimdir?

Fenerbahçe Kulübü'nün Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisi Aram Markaroğlu vefat etti. Markaroğlu, Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı.

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